Edifici ex Ciotta | uno quasi completato | l’altro pronto per il 2026

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora un sopralluogo per il riattamento per usi civili dell’ex cementificio, bene confiscato alla mafia. L’Amministrazione comunale con il sindaco Clemente Mastella, il vice sindaco Francesco De Pierro, il consigliere comunale Alboino Greco e il dirigente Antonio Iadicicco. Presente anche l’Associazione provinciale Libera con il referente provinciale Michele Martino che ha visitato il cantiere dei lavori di ristrutturazione. Al termine si è appreso che una delle due palazzine è ormai pronta per essere consegnata al Comune: i lavori, finanziati dalla Regione, sono in dirittura d’arrivo. Deve infatti essere installata la scala antincendio esterna, l’impianto di condizionamento termico ed altri interventi minori. Insomma la palazzina saràcertamente disponibile entro la primavera. Per la seconda ...