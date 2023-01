Ecco a voi il Blaze Ball

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel futuro prossimo raccontato quasi dieci anni fa da Her, il film di Spike Jones, il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix si innamora di Samantha, l’intelligenza artificiale con cui interagisce quotidianamente. Da quando Open AI (punto di riferimento nella ricerca sull’IA) ha rilasciato ChatGPT, quel futuro prossimo sembra ancora un po’ più prossimo. ChatGPT è una chatbot, cioè è un’intelligenza artificiale programmata per interagire attraverso messaggi di testo. Non ha certamente il fascino di Samantha, ma le sue capacità sono sbalorditive: può inventare una lingua o un linguaggio di programmazione, può darvi idee su cosa regalare al vostro partner, può riassumervi gli avvenimenti della guerra delle Due Rose. Ma non provate ad annunciargli la morte della regina: la visione del mondo di ChatGPT è ferma al 2021, potreste mandarlo in confusione. Allora mi sono chiesto se ...