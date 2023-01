E’ sprofondo rossonero! Il Milan non c’è più | la Lazio adesso fa paura

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si è conclusa con il botto la 19esima giornata del campionato di Serie A, la situazione in casaè sempre più difficile e Piolirischia veramente. I rossoneri sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino e da due punti nelle ultime tre partite. Prima i pareggi contro Roma e Lecce, poi la pesantissima sconfitta contro la. Il ko contro i biancocelesti potrebbe portare pesanti ripercussioni, anche sul fronte panchina. Il distacco dal primo posto è di 12 punti e anche il quarto posto è a rischio. Il vantaggio sul quinto posto occupato dalla Roma è distante appena un punto. Lasi è dimostrata una squadra veramente forte e i tifosi sono sempre più in delirio. Non c’è Immobile, lasi schiera con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, il...