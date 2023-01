“È’ cancerogeno” | il Ministero mette in allarme i consumatori | è la marca più famosa

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’annuncio deldella Salute in merito al consumo di una tipologia di cibo molto comune nelle case italiane: la, bisogna evitare alcuni lotti Ildella Salute ha ordinato il ritiro dal commercio di due lotti di prodotti segnalati come cancerogeni. Non è di certo questa la prima volta che viene segnalato del cibo contaminato con sostanze cancerogene. Ildella Salute cerca da sempre di monitorare tutte le aziende che rivendono sul territorio italiano per cercare di contenere al massimo i rischi del consumatore. Attenzione ritiro lotti riso contaminato – ilovetradingContenere i rischi, però, non significa non rischiare mai. Molti dei cibi che ingurgitiamo sono spesso contaminati, anche se in minima parte, da sostanze che potrebbero farci male: tenere sotto ...