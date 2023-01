Due sparatorie in tre giorni in California | 18 i morti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nelle ultime 72 ore laè stata teatro di dueche hanno causato la morte di 18 persone e che stanno sollevando numerosi interrogativi. I sospettati di entrambi gli attacchi sono infatti uomini asiatici anziani, profilo piuttosto raro in questo genere di eventi negli Stati Uniti, sottolinea oggi il New York Times, e le vittime sono asiatiche e asiatico-americane, molte delle quali stavano festeggiando il capodanno lunare. Il primo attacco, avvenuto sabato scorso a Monterey Park, a est di Los Angeles, ha causato la morte di 11 persone e il ferimento di altre otto in una sala da ballo dove il sospettato, un 72enne, era stato un ex istruttore di danza. Le vittime sono soprattutto della comunità asiatica e asiatico-americana, di età compresa tra i 50 e i 60 anni.Circa 30 minuti più tardi, il sospettato ha raggiunto un'altra sala da ...

Quella di Yakima è la 40esima sparatoria di massa del 2023 negli Stati Uniti.

"Il flagello della violenza armata nel Paese dev'essere contrastato con un'azione più forte". Tre sparatorie in tre giorni in California. Biden: 'Stretta sulle armi'. Una vittima a Oakland, 7 i morti ad Half Bay Moon. Altre due vittime in una scuola dell'Iowa.