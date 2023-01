Ducati | la via per il 2023 è ipoteticamente tracciata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Nuvola Rossa sull’universo della MotoGP e della Superbike. Forte, persistente e in grado di ammantare tutto con il suo caldo cremisi. Il 2022 per laè stato eccezionale con le vittorie di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista che hanno riportato i numeri uno sulle moto di Borgo Panigale. Durante la presentazione ufficiale per il, Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e Stefano Cecconi hanno tracciato la via del nuovo anno., le dichiarazioni di Ciabatti, Dall’Igna e Cecconi (Photo Credit: motogp.com)“Amo le sfide, mi piace provare a vincerle – ha detto durante la presentazione di ieri Gigi Dall’Igna, direttore generale di–. Ripetersi è difficile, sono pochi i piloti che riescono a ripetersi. E’ complicata e difficile, ma a noi piace provare a vincerle e siamo qui per questo. Siamo campioni del ...