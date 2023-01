Dove vedere il Trofeo Calvià in diretta tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quando la fine del mese di gennaio è vicina significa che il Challenge Maiorca è pronto a prendere il via. La prima prova delle cinque previste in programma è il, programmato per mercoledì 25 gennaio a Palmanova, sull’isola di Maiorca. La scorsa edizione fu vinta alla grandissima dallo L'articolo proviene da Blog Ciclismo.