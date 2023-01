Dopo Speranza | pure Boldrini | il Pd ha scelto il suicidio

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il Pd ha deciso di suicidarsi. O di andarci molto vicino. Non solo perché a diversi mesi dalle catastrofiche elezioni sta ancora discutendo sul sesso degli angeli e se chiamare il partito PaDel opno. Non solo perché i sondaggi sono impietosi. Ma anche perché negli ultimi giorni, anziché pensare a quali battaglie intraprendere e quali risposte dare ai cittadini, la discussione è stata tutta incentrata sulle vecchie personalità da imbarcare. Tre nomi su tutti: Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema e Laura. Ora, il partito democratico ovviamente ha tutto il diritto di cercare di tirare dentro chi meglio crede. Vuole legarsi mani e piedi a Roberto, pronto a traghettare tutto Articolo 1 nel Pd che verrà? È un suo diritto. Vuole reintegrare “la ditta” che se ne andò sbattendo la porta in faccia al riformismo renziano? ...