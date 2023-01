Donne nel pallone | la potenza di Martina Piemonte

Leggi su 11contro11

(Di martedì 24 gennaio 2023) Qual è la ricetta per il successo della campionessa del Milan? La risposta è semplice: allenamento, dedizione, sacrificio, coadiuvato dal talento e un fisico prestante. La storia del calcio ci ha spesso insegnato come molti giovani talenti, o dicasi tali, spariscano nel nulla in pochissimo tempo.si è sempre mostrata, sin dalla giovane età, un talento precoce con tantissima voglia di affermarsi. La giovane calciatrice ha esordito in Serie A nel settembre 2012 all’età di 15 anni e disputato la sua prima gara con la Nazionale maggiore nel 2014 a soli 16 anni, infrangendo ogni record: è stata la calciatrice più giovane del calcio nostrano a vestire la maglia azzurra in una gara della FIFA. Nell’anno del professionismo, abbiamo pensato alla rubricanel ...