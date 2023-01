Don Bepo | c’è l’assenso dei vescovi lombardi alla richiesta della causa di beatificazione

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nell’incontro con il mondocomunicazione il vescovo Francesco Beschi ha dato l’annuncio di un ulteriore passo avvenuto in questi giorni per l’inoltrodi aperturadidi donVavassori.

Bergamo aspettava la notizia da quel febbraio 1975 in cuiVavassori morì. Aspettava di sapere che, per quel prete che aveva dedicato tutta la sua vita a fare il bene, a dare una casa ai bambini orfani, si sarebbe aperta la causa di beatificazione. ......Leone Lussana presenterà la lettera apostolica 'Totum amoris est';Davide Rota ci aiuterà a scorgere il legame profondo che unisce il Patronato, la figura diVavassori e quella di ...

Nell’incontro con il mondo della comunicazione il vescovo Francesco Beschi ha dato l’annuncio di un ulteriore passo avvenuto in questi giorni per l’inoltro della richiesta di apertura della causa di b ...Questa mattina a sopresa il vescovo Francesco ha reso noto l'avvio del processo per la beatificazione di don Bepo. Si tratta della fase premiminare in vista dell'apertura del procedimento vero e propr ...