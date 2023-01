Dolomiti Energia Trentino | 500 rimbalzi in Serie A per Diego Flaccadori

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Coi 4catturati nel corso del match vinto col punteggio di 90-80 dallacontro la Openjobmetis Varese nell’ultimo turno dellaA UnipolSai 2022/23 andato in scena domenica,ha raggiunto e passato quota 500nel massimo campionato nostrano. Tale traguardo è stato conquistato dal nativo di Seriate, al momento miglior marcatore bianconero in A con 14.5 punti di media, in sette stagioni e 217 gare disputate nella prima lega nazionale con la maglia dell’Aquila, formazione con cui, in carriera, l’ex Bayern Monaco ha messo assieme una media complessiva di 2.3e annate anche da oltre 100agguantati. È questo il caso, in particolare, della scorsa ...