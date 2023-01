Dogsitter | un mestiere d' oro | a New York anche 100mila dollari all' anno

Roma, 24 gen - Facendo ilsi diventa ricchi A New York ci andiamo molto vicini, stando a quanto riportato da Tgcom24 sull'ultima, incredibile tendenza riguardante unda sempre considerato poco remunerativo.Portare i cani (degli altri) a passeggio può far guadagnare fino a 100mila dollari all'anno. Succede a New York , dove ildiè diventato molto redditizio. Il motivo è da ricercare nel boom di adozioni di cani durante la pandemia Covid . E così, se prima mezz'ora di passeggiata costava ai proprietari di ...

Più di 23 milioni di famiglie americane – quasi una su cinque a livello nazionale – hanno acquistato animali domestici da marzo 2020, secondo la non profit American Society for the Prevention of Cruel ...