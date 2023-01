Djokovic sempre sotto attacco | ' Non mi interessa più cosa pensano di me'

(Di martedì 24 gennaio 2023) E' il sopravvissuto, l'ultimo grande vecchio, in questo Australian Open, il difensore della generazione d'oro del tennis. Si dovrà sentire solo, Novak, l'unico campione slam rimasto in gara ...

L'Australiala ricorderàper il caso vaccino Covid e per essere stato, di fatto, impacchettato e rispedito a casa dal governo Aussie nel 2022, ma anche quest'anno non è proprio esente ...... strizzando l'occhio alle parole di. Moderatore: Congratulazioni Vika. Una grande ... Sonopiù contenta di quello che so di me stessa e sono in pace. Quei commenti, giudizi, sono lì. Li ...

Il serbo punzecchiato da De Minaur: "Dice che il mio infortunio è falso Qualunque cosa io faccia finisco sempre sotto accusa..." ...Tutti contro Novak Djokovic. Il campione serbo sta confermando sul campo di essere il principale favorito per il successo del primo Slam dell’anno e la nettissima affermazione negli ottavi di finale c ...