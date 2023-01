Djokovic | polemiche per il “pizzino” attaccato alla borraccia che gli arriva dal suo box | il video che “incastra” il tennista serbo

... 'La stagione 2022 è stata senza dubbio condizionata dalle ripetute assenze di Novak, che ha dovuto saltare due Slam e tutti i Masters 1000 americani. Non voglio crearee stare a ...... 'La stagione 2022 è stata senza dubbio condizionata dalle ripetute assenze di Novak, che ha dovuto saltare due Slam e tutti i Masters 1000 americani. Non voglio crearee stare a ...

Djokovic, polemiche per il “pizzino” attaccato alla borraccia che gli arriva dal suo box: il… Il Fatto Quotidiano

Djokovic riceve una borraccia ma non beve: è accompagnata da un ... Sport Fanpage

Australian Open, brivido Djokovic: l'infortunio e la polemica con la tv Virgilio Sport

Dopo le polemiche Covid, Djokovic torna agli Australian Open Il Tempo

Zitto zitto Djokovic è già in Australia, e stavolta dovrebbe restarci IlNapolista

Tutti contro Novak Djokovic. Il campione serbo sta confermando sul campo di essere il principale favorito per il successo del primo Slam dell’anno e la nettissima affermazione negli ottavi di finale c ...Novak Djokovic torna a far discutere agli Australian Open, per la misteriosa bottiglietta recapitatagli in campo ...