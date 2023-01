Djokovic | «Per voi giornalisti quando gli altri si infortunano sono vittime | io invece fingo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Novaksi è lamentato in conferenza stampa del fatto che i suoi infortuni generino tanti sospetti e illazioni mentre,si fa male qualcun altro tra i tennisti, il malcapitato è considerato solo una vittima. Ieri il tennista serbo ha vinto in scioltezza la partita contro Alex De Minaur, agli ottavi di finale dell’Australian Open. Il problema alla gamba sinistra è sembrato totalmente risolto, come dichiarato da lui stesso nel post partita. «Lascio a loro i dubbi. Chi dubita, continua a dubitare.giocatori si, lorolee ioquello che finge. È molto interessante. Non devo dimostrare niente a nessuno. Ho scansioni di due anni fa, risonanze magnetiche, ecografie… non so se le pubblicherò in rete o in ...