DisdettaDAZN | perché l’hashtag è diventato virale? C’entra la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono giorni decisamente elettrici in casaper via di una penalizzazione che rischia di colpire anche DAZN. Scopriamo il motivo. Il campionato, negli ultimi giorni, è stato inevitabilmente stravolto dalla penalizzazione che ha colpito la. Il meno quindici è stato un duro colpo da digerire; i bianconeri, infatti, hanno visto cambiare all’improvviso il proprio obiettivo passando da una (difficile) rincorsa al Napoli alla necessità di raggiungere il quarto posto per qualificarsi alla prossima Champions League. JuvedipendenzaUn mancato accesso alla principale competizione europea, infatti, complicherebbe i piani sul mercato della; senza i soldi della Champions il rischio di non poter portare a Torino profili importanti (come quello di Milinkovic-Savic) è piuttosto alto. Ma torniamo alla sentenza che ha colpito i ...