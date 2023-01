Diffidati Lazio-Milan | i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) La, dopo le vittorie con Sassuolo e Bologna in Coppa Italia, vuole dare seguito ai risultati anche nella gara dello Stadio Olimpico contro il, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida estremamente complicata per entrambe le squadre, ma ipotrebbero sfruttare il momento di difficoltà dei rossoneri per cogliere un successo che sarebbe fondamentale in ottica Champions League. La formazione allenata da Maurizio Sarri, però, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista deici sono ben tre giocatori: si tratta di Adam Marusic, Nicolò Casale e Danilo Cataldi. In caso di ammonizione questi tre sarebbero costretti a saltare la prossima partita contro la. SportFace.