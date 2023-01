Di chi aveva paura Ratzinger | la rivelazione che spiega quasi tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) La lettura di “Che cos'è il Cristianesimo” senza punto di domanda - è l'esperienza di un incontro con un Papa (la firma è Benedetto XVI, non Joseph) ricchissimo di musica interiore. Attingerla è pura grazia per chi crede e ritrova le ragioni della sua speranza, e occasione imperdibile per chi vuol scoprire che cosa sia davvero quello che ha respinto in giovinezza come una favola, e magari lasciarsi infine afferrare da quel Dio. Detto questo, c'è un fatto niente affatto secondario: che costituisce l'aspetto doloroso del libro, e ne marca l'identità. Scrive nella prefazione datata 1 maggio 2022 e firmata Benedetto XVI, evitando di aggiungere la dicitura “emerito”: (nessun mistero recondito: destinata a essere letta dopo la sua dipartita: emerito di fatto...): «Questo volume, che raccoglie gli scritti da me composti nel monastero Mater Ecclesiae, deve essere ...