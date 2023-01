(Di martedì 24 gennaio 2023) Cinema Farnese Arthouse – Romadal 29 gennaio al 2 aprile, ore 11.00 INGRESSO LIBERO La Scuola del Fatto Quotidiano in collaborazione con Cinema Farnese Arthouse in Campo dei Fiori presentano:Sette incontri domenicalia cura diDomenico De Masi e Giacomo Marramaoper riflettere con prestigiosi esperti su tre concetti cari alla(Dio, Patria, Famiglia) e tre concetti cari alla(Eguaglianza, Libertà, Felicità) Moderano Silvia D’Onghia, Maddalena Oliva e Luca Sommi 1° incontro – 29 gennaio DIOFranco Cardini / Gad Lerner Franco Cardini è professore emerito presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa. È uno storico, ...

...ancora più difficile formare delle maggioranze ancor di più con una componente laica in prevalenza di centro -che notoriamente non ha mai ricevuto il gradimento delle correnti di'. ...La Zanella: "Non c'è spazio possibile per i tentativi delle forze più conservatrici e oscurantiste dellacontro le donne" Dal canto suo Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e, ...

Destra e sinistra nella politica e nella società: scopri il programma completo Il Fatto Quotidiano

La sinistra non c’è, la destra non può Marcello Veneziani

Se Dante è di destra, la sinistra rovisterà in un altro libro. Io dico: basta politicizzare la scuola! Il Fatto Quotidiano

Destra o sinistra In realtà Dante non è un poeta italiano Domani

DANTE È DI DESTRA O DI SINISTRA – GIANNI VACCHELLI ByoBlu

L’idea di ridurre la dipendenza dal dollaro piace molto alla Cina. Non tutti i brasiliani sembrano essere d’accordo con il nuovo progetto ...L'Inter avrebbe messo gli occhi sull'esterno dell'Empoli, mentre i bianconeri sarebbero ancora sul giocatore in uscita dalla Roma ...