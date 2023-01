Descalzi | “Gas | patto con l’Algeria e addio a Mosca Italia hub del metano se sarà unita”

Tiscali Notizie

Per approfondire : Video : Meloni: "L'Algeria fondamentale per un Piano Mattei per l'Africa" Video :(Eni) conferma azzeramentorusso da inverno 2024 - 25 Video : Italia - Algeria, accordo Eni - Sonatrach per nuovo gasdotto idrogeno Video : Meloni - Tebboune, intesa per rafforzare ......//www.ilfogliettone.it/wp - content/uploads/2023/01/- Eni - conferma - azzeramento -- russo - da - inverno - 2024 - 25_20230123_video_17234955.mp4 Segui ilfogliettone.it su facebook Gas, Descalzi: confermo azzeramento gas russo inverno 2024-25 «L’Europa per tanto tempo non si è accorta di non avere energia e un piano di sicurezza energetica. Insomma, era come una Ferrari senza benzina». Claudio ...Ora Giorgia Meloni è davvero la presidente del Consiglio italiana: come i suoi due predecessori, Draghi addirittura due volte, è stata infatti accompagnata da Claudio Descalzi ad Algeri a stringere ac ...