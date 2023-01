Descalzi dice che se proseguiamo così nel 2024 l’Italia non sarà più dipendente dal gas russo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 gennaio 2023) «Come avere una Ferrari in garage e scoprire di essere senza benzina». Claudio, amministratore delegato dell’Eni dal 2014, arrivato ad Algeri insieme alla premier Giorgia Meloni, descrivela situazione che si è venuta a creare dopo l’aggressione russa in Ucraina. «Tutti hanno aperto gli occhi sul fatto che in Europa non avevamo un piano di sicurezza energetica, siamo un enorme mercato ma non abbiamo mai avuto energia sufficiente prodotta nell’Unione europea». Dunque, prima vanno affrontate le urgenze. Il «primo punto è quello di dare sicurezza energetica a costi bassi al». L’Algeria si è trasformata nel principale fornitore di gas, avvicinando Roma all’obiettivo strategico numero uno: liberarsi dalla dipendenza dal metano. «Le previsioni per azzerare le forniture di gas ...