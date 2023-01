Denuncia per abuso d' ufficio Ballando nella bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nonostantecon le Stelle sia finito da un pezzo, la sua finale fa ancora discutere. E non è solo Selvaggia Lucarelli a ribellarsi alla vittoria di Luisella Costamagna. Ora torna in campo il Codacons. L'associazione ha infatti chiesto al programma di Rai 1 l'accesso ai voti. Risultato? Viale Mazzini ha rigettato l'istanza. Stando all'Adnkronos, l'azienda ha spiegato che "le istanti rivestono, rispetto ai documenti richiesti, la medesima posizione del quisque de populo. Come per analoghe precedenti istanze, le associazioni difettano di qualsivoglia interesse personale, concreto e attuale all'ostensione nei termini configurati dall'art. 22 comma 1 lett. b) L. n. 241/1990, ove la trasparenza figura quale effetto ma non scopo". Per la tv di Stato dunque, "non sussiste alcuna situazione giuridica qualificata e differenziata, meritevole di tutela secondo ...