Decreto Ucraina | Foti | Auspichiamo sostegno di tutte le opposizioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma 24 Gennaio 2023 "Fdi e il centrodestra sono al fianco del popolo ucraino che si batte per la libertà oggi illegge verrà convertito,che leconvergano in nome di ...

Roma 24 Gennaio 2023 "Fdi e il centrodestra sono al fianco del popolo ucraino che si batte per la libertà oggi illegge verrà convertito, auspichiamo che le opposizioni convergano in nome di una battaglia comune per il popolo ucraino anche se abbiamo ragione di ritenere che qualcuno non lo farà" Così ...Sul sito web presidenziale è stato pubblicato unnel quale si accettano le sue dimissioni. ... Ringrazio il presidente dell'Volodymyr Zelensky per la fiducia e l'opportunità di compiere ...

L'Italia invierà missili antiaerei all'Ucraina: pronto il sesto decreto armi Today.it

Decreto armi: dallo scudo Samp-T ai missili Aspide, cosa invierà l’Italia all’Ucraina Il Sole 24 ORE

Armi a Ucraina, Crosetto: "Nuovo decreto, missili per difesa aerea" Adnkronos

Il Decreto Ucraina: intervista a Marco Grimaldi (24.01.2023) Radio Radicale

Crosetto: decreto aiuti Ucraina arriva nelle prossime settimane Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) Roma 24 Gennaio 2023 “Fdi e il centrodestra sono al fianco del popolo ucraino che si batte per la libertà oggi il decreto legge ...Un presunto caso di corruzione scuote il governo in Ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto piazza pulita. Il vice ministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov, il vice capo ...