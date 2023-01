Decreto naufragi | l' ordine di tirare dritto | lo sproloquio della Boldrini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Arieccola, Laura. Nei giorni in cui un Pd sempre più in basso nei sondaggi e sempre più lontano dall'Italia e dagli italiani consuma il processo elettivo del prossimo segretario, la fu presidenteCamera annuncia il suo rinnovato impegno: "Mi iscrivo al Pd", spiega a Radio Immagina, la web radio del Nazareno. E lo fa, spiega la, per fronteggiare "la destra più destra di sempre". E ancora, aggiunge: "Più persone si iscriveranno al Pd, più il sistema delle correnti verrà scardinato. Spero che i ragazzi e le ragazze capiscano che è arrivato il momento di fare la loro parte per costruire il Paese che vogliono. Chi non è contento colga ora l'occasione per cambiare le cose. Io stessa, che non sono mai stata iscritta a un partito, ho deciso in questa occasione di iscrivermi al Pd: proprio perché bisogna rinnovarlo e ...