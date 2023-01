Decision to Leave | SDV firma due alternative poster del nuovo film di Park Chan-Wook

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ecco i duealternativi realizzati da SDV perto, l'attesissimodiche lo scorso anno ha conquistato il Festival di Cannes. SDV, un'artista italiano con sede a Roma conosciuto su Instagram come sdv artworks, ha appena rivelato di averto duedito, l'ultimodell'acclamato regista sudcoreanoche arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023. "In questi giorni ho mantenuto un segreto che finalmente posso svelarvi", ha esordito SDV. "Ho avuto il piacere di collaborare con @luckyred alla realizzazione di un ...

Ecco i due poster alternativi realizzati da SDV per Decision to Leave, l'attesissimo film di Park Chan-wook che lo scorso anno ha conquistato il Festival di Cannes.È stato pubblicato il trailer del film premiato al Festival di Cannes per la Miglior Regia in cui la moglie di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna non sembra essere sconvolta per la sco ...