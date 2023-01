De Winter | “Un risultato che ci emoziona | proviamo sempre a giocare con coraggio”

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le dichiarazioni di Koni Dedopo la gara con l’Inter: “Una grande impresa qui a San Siro – ha dichiarato il difensore azzurro – abbiamo vinto, è senza dubbio un’impresa. Unche ci dà tanta emozione, nello spogliatoio eravamo felicissimi. Io ero a pezzi, non avevo la forza di urlare. Abbiamo preparato la partita con entusiasmo, giocavamo a San Siro con l’Inter. Abbiamo dato tutto dall’inizio, nessuno aveva paura.? È vero, noi cisenza paura, con entusiasmo e la voglia di metterci in mostra. Ogni partita soffriamo e diamo tutto, ci meritiamo questi tre punti. Vogliamo – chiude De– mettere in campoil meglio di noi stessi”. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com ...