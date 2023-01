De Maggio | “Juventus | altri 15 punti di penalizzazione in arrivo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Valter Deannuncia che lariceverà ulteriori 15di, il club bianconero subirà un’altra forte penalità. Valter De, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha messo in luce la situazione critica che sta attualmente attraversando la. Nel corso della trasmissione Radio Goal, trasmessa sull’emittente ufficiale del Napoli, Deha dichiarato: “Laha ricevuto unadi 15per le molteplici plusvalenze fittizie degli ultimi anni. Ma la situazione non è ancora finita. Da quello che so, ci sarà presto un’altra, portando il totale a 30alla fine della stagione“. Deha poi ...