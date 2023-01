De Cecco | rapina nella villa de re della pasta | moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio Cosa hanno rubato

nella villa di Saturnino De, patron della pasta. Lunedì sera la moglie e la figlia di 5 anni dell'imprenditore sono state prese in ostaggio da una banda di malviventi armati mentre ...Chiuse le due in cucina, i rapinatori hanno costretto De, già in casa, ad aprire la ... gli accertamenti preliminari sembrano indicare che i responsabili dellasiano dei ladri dell'Est ...

Saturnino De Cecco, rapina nella villa del re della pasta: banditi armati prendono in ostaggio moglie e figlia ilmessaggero.it

Rapina nella villa di Saturnino De Cecco: prese in ostaggio moglie e figlia ilmessaggero.it

Nino De Cecco, rapina in villa al re della pasta: ladri armati prendono in ostaggio moglie e figlia Fanpage

Moglie e figlia in ostaggio, rapina nella villa del re della pasta De Cecco ilGiornale.it

Paura a casa di Saturnino De Cecco: rapina all'imprenditore della pasta. Prese in ostaggio moglie e figlia Open

Rapina a mano armata ai danni dell’imprenditore Saturnino De Cecco, re della pasta. Una banda di ladri ha preso in ostaggio la moglie e la figlia, facendo irruzione in casa a Montesilvano e svuotando ...Rapina nella villa di Saturnino De Cecco, patron della pasta. Lunedì sera la moglie e la figlia di 5 anni dell'imprenditore sono state prese in ostaggio da una banda di malviventi ...