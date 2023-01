De Cecco | rapina choc nella villa dell’imprenditore della pasta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Attimi di terrore per la famiglia Deieri,sulle colline di Montesilvano, in provincia di Pescara. Saturnino De, figlio di Filippo Giovanni, fondatore dell’impero, è stato vittima di unaa mano armataserata di ieri, lunedì 23 gennaio. Quattro malviventi hanno preso in ostaggio la moglie e L'articolo proviene da Inews24.it.

, ieri sera, nella villa di Saturnino De, membro della famiglia proprietaria del pastificio. In azione quattro o cinque malviventi con il volto coperto e probabilmente armati che, entrati ...Ad indagare sono i carabinieri di Montesilvano guidati dal comandante Roberto Luanardo giunti sul posto subito dopo la chiamata dei Decertamente provati dall'esperienza vissuta. Le indagini ...

De Cecco, rapina nella villa dell'imprenditore della pasta: moglie e figlia prese in ostaggio RaiNews

Saturnino De Cecco, rapina nella villa dell'imprenditore della pasta: moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio TGCOM

Montesilvano, rapina nella villa De Cecco: moglie e figlia chiuse in cucina la Repubblica

Rapina nella villa di De Cecco, moglie e figlia chiuse in cucina Agenzia ANSA

Saturnino De Cecco, rapina nella villa di Montesilvano: aperta la cassaforte, moglie e figlie chiuse in cucina Corriere Roma

Portati via preziosi e monili in oro ma il danno resta ancora da quantificare Foto dall'archivio. Alcuni ladri sono entrati col volto coperto nella villa di Montesilvano Colle prendendo in ostaggio mo ...Nella villa di Saturnino De Cecco, a Montesilvano (Pescara), ieri sera sono entrati in azione quattro malviventi con il volto coperto e armati. Nei pressi dell’abitazione hanno preso in ostaggio la mo ...