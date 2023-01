Daniel Codeluppi | “Arrivare ai Play Off sarebbe un sogno”

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lo schiacciatore della WiMORE Parma è intervenuto lunedì sera in collegamento a Bar Sport per fare il punto sulla stagione. “Le prossime partite decideranno il nostro destino” Lo schiacciatore della WiMORE Parma,, è intervenuto lunedì sera in collegamento via Skype nel corso della nota trasmissione “Bar Sport” in onda su 12 Tv Parma e condotta da Carlo Chiesa per fare il punto sulla stagione, all’indomani della sconfitta rimediata in casa della capolista Vigilar Fano e a pochi giorni dall’importante scontro al PalaRaschi in programma domenica alle 19 con il Volley Team San Donà di Piave. I gialloblù, settimi in classifica a quota 25 in piena zonaOff, vogliono archiviare in fretta il discorso salvezza e provare a lottare fino alla fine per approdare alla fase post season nel campionato nazionale di Serie A3 Credem ...