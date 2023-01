BARCELLONA (SPAGNA) - Tradito da un tatuaggio . È quanto sarebbe successo a, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nei bagni di una discoteca a Barcellona (nella notte del 30 dicembre) e finito in prigione dopo che il giudice istruttore ha ...Si fa sempre più complciata la posizione del terzino brasiliano ex - Barcellona e Juventus,, già in carcere con l'accusa di violenza sessuale a carico di una donna abbordata in una discoteca di Barcellona. Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, altre due ...

L'inattesa mossa di Dani Alves dopo l'accusa di stupro: la scelta a sorpresa della famiglia Corriere dello Sport

Il racconto della vittima di Dani Alves, costretta 17 minuti nel bagno: Lo imploravo di smettere Sport Fanpage

Dani Alves in carcere, nuovi particolari: "Tradito da un tatuaggio" Corriere dello Sport

Dani Alves, parla la ragazza che lo accusa di violenza sessuale: «Quei 17 minuti in bagno» Corriere della Sera

DANI ALVES TRASFERITO IN UN ALTRO CARCERE PER MOTIVI DI SICUREZZA - Sportmediaset Sport Mediaset

Accusato di aggressione sessuale, secondo gli spagnoli di 'El Mundo' il brasiliano avrebbe cambiato tre volte versione a causa di un particolare notato dalla 23enne che lo ha denunciato ...La testimonianza della ragazza 23enne che accusa Dani Alves di averla violentata nel bagno di una discoteca di Barcellona è dettagliatissima ...