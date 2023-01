Dani Alves | il supporto della famiglia e l’ex moglie

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il fratello edilo difendono dalle accuse di violenza sessuale per cui è in stato di arrestato a Barcellona Mentre si complica la situazione giudiziaria di, accusato di violenza sessuale e che al momento ha fornito ai giudici ben tre testimonianze contrastanti e ha chiesto di poter deporre ancora una volta, lain Brasile prende le sue difese. Di seguito le parole del fratello Neye delDana Dinorah. NEY– «Siamo impotenti in questa situazione. Penso che l’avvocato (Miraida Puente Wislon, ndr) non stia andando bene. Stanno andando oltre i limiti. È vietato fargli visita. Non so che altro fare. Daremo la vita se necessario per farlo ...