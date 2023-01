Dani Alves | il racconto della donna che lo accusa di stupro | “Lo imploravo di smettere”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Diciassette minuti lunghissimi: “Ho resistito, lodima lui era più forte di me”. È il drammaticofatto nel corsodeposizione dalla presunta vittima di violenza sessuale di. Ladi 23 anni ha parlato oltre un’ora e mezza con gli inquirenti: l’ex terzinoJuventus e del Barcellona, adesso in carcere nella città catalana, rischia una condanna fino a 12 anni. La legge spagnola in materia è stata modificata recentemente: nel nuovo codice penale è stata eliminata la distinzione tra aggressione e violenza, dando un peso di rilievo al consensovittima. Ed è proprio attraverso la testimonianzache gli inquirenti stanno cercando di fare ...

Si aggiunge sempre più di particolari la vicenda che vede coinvolto l'ex calciatore del Barcellona e della Nazionale brasiliana,, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni. Come abbiamo visto sul Giornale , i fatti risalgono al 30 dicembre scorso quando la donna si trovava in un locale di ...Quanto accaduto venerdì scorso è la risultante di mesi di estenuanti indagini, coordinate dalla procura di Barcellona, nei confronti diindicato da una giovane donna come il predatore sessuale che l'ha aggredita in un locale di Sarrià - Sant Gervasi. Secondo quel che ricostruisce oggi il quotidiano catalano La Vanguardia , ...

Dani Alves attualmente si trova nella prigione di Brians 1, nel frattempo arriva l'agghiacciante racconto della presunta vittima di violenza sessuale.Il Brians 2, che dispone di celle più piccole, consentirà a Dani Alves di disporre di un bagno personale e di evitare, in questo modo, di accedere all'area comune dove si… Leggi ...