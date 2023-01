Dammi la pistola | ti uccido La troupe di Giordano aggredita | Video

(Di martedì 24 gennaio 2023) In attesa della puntata di martedì 24 gennaio in onda su Rete 4, Fuori dal Coro anticipa un'aggressione choc. A pagarne le conseguenze proprio ladel programma condotto da Mario. Nel filmato diffuso su Twitter si vedono gli inviati girare un servizio in provincia di Caserta, salvo poi essere minacciati e aggrediti. "Non mi riprendere o ti", "cancella il", "vammi a prendere la", si sente gridare nei pochi minuti. I giornalisti e gli operatori erano sul posto per indagare sui beni confiscati alla camorra. Poi qualcuno ha iniziato a prenderli a calci e pugni. Una violenza inaudita, tanto che laè finita in ospedale. A lanciare l'anteprima è stato Francesco Vecchi a Mattino 5 con un collegamento con. Secondo ...

...dalla macchina ela borsa'. Un momento terribile per la 55enne che solo in quel momento si è resa conto che quell'uomo, che teneva in mano un oggetto scuro che potrebbe essere stato una...Quando arrivammo in cucina dissi: "Ma scusa se ho le mani alzate come faccio a mettere l'acqualae mettila tu". Lì scoppiammo a ridere per un quarto d'ora. Ecco chi è Wax. È una ...

Fuori dal Coro, troupe aggredita: "Dammi la pistola", "Ti uccido" Liberoquotidiano.it

Porto Empedocle, punta la pistola al cassiere: «Dammi i soldi»: il video del "colpo" La Sicilia

Rapina al manager Del Bono, il finestrino della Ferrari spaccato con la pistola e la minaccia: "Dammi il Role… La Repubblica

«Dammi i soldi e il Rolex», poi gli spara al collo: ecco cosa sappiamo della rapina a Rupinpiccolo Il Piccolo

Rimini, violenta rapina: tabaccaio minacciato con una pistola, legato e spintonato. Il bandito fugge con la sua auto il Resto del Carlino

Rapina a mano armata questa mattina attorno alle 4 al bar "Plano" di Porto Empedocle. Un giovane armato di pistola e col volto travisato, ha fatto irr ...È entrato nel negozio armato di pistola e si è diretto verso la cassiera: “Dammi tutti i soldi che hai in cassa”. È successo alle 11.10 di ieri 19 gennaio, a Collefiorito di Guidonia in un esercizio c ...