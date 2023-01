- Non è stata trovata una mediazione tra le associazioni sindacali che rappresentano la categoria e il Governo che ha ribadito che il nuovo Decreto, con l'obbligo di esporre il prezzo medio e un ...Torna dal 16 al 21 febbraio il Carnevale Vigezzino. Dopo qualche anno die festeggiamenti ridotti causa pandemia, stavolta l'Associazione del Comitato Vigezzino guidata ... Sabato 189.30 il ...

Benzinai, confermato lo stop: serrata dalle 19 TGCOM

Sciopero benzinai, stop da questa sera per 48 ore Adnkronos

Serrata dei benzinai, stop da domani alle 19 AGI - Agenzia Italia

Dalle 19 stop alla benzina per 48 ore. Niente accordo, il Governo va avanti TGLA7

Precari assunti da GPS con percorso formativo e prova, stop a ... Orizzonte Scuola

VICENZA - Benzinai presi d'assalto a Vicenza in vista dello sciopero di domani e giovedì. Sin dalla mattinata automobilisti sono pazientemente in coda per fare carburante. Gli ...Antonio Cassano contro il giornalista di Sky Sport sul valore di Skriniar: «ha detto che per lui è meglio Baschirotto. Ma chi lo ha messo lì parla per un click in più» ...