Dalla Conferenza dei servizi via libera alla bretella di Montalto di Castro

(Di martedì 24 gennaio 2023)– Viaal completamento della superstrada Civitavecchia-Orte. Ladeiha approvato la realizzazione della(circa 5 chilometri di lunghezza) che permetterà il superamento del centro abitato di Monte Romano. Il prossimo mese dovrebbe essere indetta la gara d’appalto per un impegno di spesa di circa 300 milioni. La ditta che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere sia al progetto esecutivo cherealizzazione dell’opera. “Anche questo è uno dei temi caldi che la Regione ha seguito in passato e fa parte del programma elettorale del Centrosinistra. L’opera darà tanto respiroviabilità in generale equalità della vita degli abitanti di Monte Romano”, ha detto Pina Barattelli, capolista della Lista ...

Agenzia Nova

Nellastampa congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso la ... La Russia ha completato la 'chiama' dei 300.000 riservisti previstamobilitazione parziale, ma il ...Dall'impennata dei costi di energia e materie prime alla siccità,crisi della manodopera che ... Messaggio del Capo dello Stato alladegli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia ... Balcani: domani la Conferenza di Trieste, l’Italia punta a un ruolo da protagonista nella regione Tutto pronto per la pubblicazione del piano di gestione rischi in agricoltura per il 2023, manca solo il via libera dalla conferenza Stato-Regioni e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il pacch ...Paolo Zanetti è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro davanti ai cronisti presenti, con i quali analizza la storica vittoria del suo Empoli sul campo ...