Dal rancio ai generatori | la corruzione non muore in guerra Zelensky purga viceministri e governatori

(Di martedì 24 gennaio 2023) Imbarazzo a Kiev per lo scandalo che fa riemergere un male endemico d'Ucraina mentre stanno per arrivare aiuti stimati in 100 miliardi di dollari nel 2023, di cui oltre 40 miliardi per le sole forze armate. E Mosca gongola scagliandosi contro i "vampiri insaziabili"