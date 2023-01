Dal meccanico | all’idraulico | alla segretaria | le ultime offerte di lavoro nella Bergamasca

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bergamo. Ledialle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego provinciali. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di. Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it n.8 18887 SERRAMENTISTA luogo di: VERTOVA 18920 ESCAVATORISTA luogo di: ALBINO 18918 CARPENTIERE EDILE luogo di: ALBINO 18871 ADDETTO MANUTENZIONE luogo di: ALBINO 18864 ADDETTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA luogo di: RANICA 18956 ADDETTA MENSA luogo di: ALBINO 18922 MANOVALI EDILI 1 LIVELLO luogo di: ALBINO 18886D’AZIENDA luogo di ...

