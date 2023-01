Daisy Ridley ha finalmente detto cosa ne pensa di Rey Palpatine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Star Wars. In Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams ha svelato che Rey è la nipote di Darth Sidious. Poi il canone ha precisato, in successive pubblicazioni, che era figlia un clone dell’Imperatore. Manedi tutto questo? In particolare, quali sono state le sue impressioni sulle soluzioni narrative

L'epilogo della nuova Trilogia di Star Wars , L'ascesa di Skywalker , ha fatto storcere più di un naso per svariati motivi fra i quali la scelta di trasformare Rey, il personaggio di, in una discendente dell' Imperatore Palpatine . Una mossa, questa, che andava completamente a ribaltare quanto suggerito dal primo film e dichiarato più apertamente nel secondo, ovvero ...Rivedremo mainei panni di Rey nell'universo cinematografico o televisivo di Star Wars Mai dire mai. LEGGI -ha un consiglio per le donne che entrano nelle grandi saghe come Star Wars La ...

Star Wars, Daisy Ridley sulla parentela fra Rey e Palpatine, una scelta "Oltre il mio livello" BadTaste.it TV

Star Wars, Daisy Ridley sul ritorno nel franchise:'Sono alla ricerca di lavoro!' Everyeye Cinema

The Acolyte, Daisy Ridley ha sentito grandi cose sulla serie BadTaste.it TV

Emilia Clarke e Daisy Ridley svelano se torneranno nell'universo di Star Wars ComingSoon.it

Daisy Ridley ha un consiglio per le donne che entrano nelle grandi saghe come Star Wars BadTaste.it TV

In una nuova intervista, Daisy Ridley dice la sua in merito a quanto svelato da Star Wars 9, ovvero la parentela fra Rey e ...Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale. Inizia la ricerca. Trova Streaming ...