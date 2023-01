Dai Leopard tedeschi agli Abrams americani. Le nuove armi a disposizione dell’Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Il dado è tratto”. Dopo undici mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, l’Occidente aumenta ancor di più il suo impegno a sostegno di Volodymyr Zelensky con la Germania che, dopo giorni di tentennamenti, ha dato il via libera all’invio, da parte di Paesi terzi, dei suoi famigerati carri armati2. La notizia era nell’aria già da ieri mattina quando il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, aveva avvisato “i Paesi partner” dell’Alleanza atlantica che “hanno già i tankche possono essere trasferiti” e quindi che “possono già addestrare i militari ucraini” al loro utilizzo in batta. “Stiamo combattendo una guerra contro la Russia, non gli uni contro gli altri” ha spiegato ieri la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel suo intervento davanti all’Assemblea parlamentare del Consiglio ...