“Dai | dimmi delle porca** | è tutto qui quello che sai fare?” | al Grande Fratello Vip Nikata racconta cosa le ha detto Onestini

(Di martedì 24 gennaio 2023) #iostoconNikita, è questo il nuovo hashtag in trend su Twitter. Durante la puntata delVip andata in onda ieri sera, i riflettori hanno fatto luce sul rapporto complicato che c’è tra Lucae Nikita Pelizon. In particolare, la ragazza è tornata a parlare del perchè si sia infatuata così tanto die di cheveramente è successo tra loro, nonostante lui abbia smentito. Pare che Nikita abbiato all’amica Antonella Fiordelisi un episodio inedito, avvenuto tra lei e. La modella ha infatti spiegato che non si sta inventando nulla riguardo al rapporto e che Luca l’avrebbe davvero toccata e provocata. Mentre era in sauna con la Fiordelisi, la Pelizon ha iniziato are: “Eravamo ...

E de Minaur: " Non lo so mate se ti è sembrato infortunato! ". Chiaramente de Minaur non ha ...anche Andy Murray con Matteo Berrettini) ma normale anche " secondo me " che a partire...' A me non sembrava una cosa amichevole, mi prese per il collo e mi disse 'È tutto qua quello che sai fare', poi mi disse 'delle por*ate'. Gli dissi 'smettila'. Come posso vedere questa ...

“Dai, dimmi delle porca**, è tutto qui quello che sai fare”: al Grande Fratello Vip Nikata… Il Fatto Quotidiano

Ragazza scomparsa, l'appello del papà all'ex fidanzato: "Dimmi dov'è mia figlia" Today.it

GF Vip, Nikita smaschera Luca: 'Mi diceva dimmi delle porcate', i fan: 'Lei deve vincere' Blasting News Italia

Dimmi che segno sei e ti dirò il colore della matita occhi che ti dona ... CambioTaglio.it

Luca Ravenna, chi è il comico dietro al podcast Cashemere Elle

In un’intervista a Fanpage.it il papà di Yana Malayko si rivolge direttamente all’ex fidanzato della figlia Dumitru Stratan, accusato ...Nella casa del GF Vip, Nikita racconta un episodio avvenuto a telecamere spente con Luca: l'ex tronista si sarebbe lasciato andare fin troppo ...