Dagli smokey eye tenebrosi di Dior | ispirati a Josephine Baker | alle maschere golden di Schiaparelli | anche la bellezza è una favola couture

(Di martedì 24 gennaio 2023) Puntuale a Parigi a fine gennaio torna la settimana dell’HautePE 2023: spettacolo assicurato,dal punto di vista beauty. A inaugurare è, con un racconto beauty onirico: un trionfo make up nude ma glow, intervallati dagold. Dasono le nuance della notte ad avere la meglio, e un’icona a ispirarle,. Ed è l’inizio. Il meglio delladell’alta moda, day by day. Parigi HautePE 2023, i beauty look più belli in passerella guarda le foto ...

Il risultato è eccentrico e misterioso, adatto a un outfit fuorischemi o a un semplice abito ... quindi è naturale che Jenna Ortega abbia ispirato le ragazze con questo lookcon ombretto ...Ha scritto la hit del 1986 If Your Heart Isn't in It, suonataAtlantic Starr, e numerosi brani per Diana Ross,Robinson, Jeffrey Osborne e George Benson. Ha suonato anche per Ringo Starr ...

Conosci la storia dello smokey eye Te la raccontiamo noi The Wom

Trucco elegante occhi azzurri: le migliori idee da cui prendere spunto Cliomakeup

Smokey eyes 2023: tendenze e foto dei look più belli Beautydea

Trucco diciottesimo: le idee da copiare dalle star ventenni la Repubblica