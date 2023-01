Da quando inizia lo sciopero dei benzinai - Economia - quotidiano.net

Sky Tg24

Da stasera la serrata. Sfuma l'ultimo tentativo di accordo. Le associazioni: 'Il governo nasconde le proprie responsabilità'. Assicurato soltanto il numero minimo di erogatori self. E i consumatori ...Risalgono all' anno mille i primi testi in cuia comparire il termine " pizza ". Il termine divenne ufficialein Descrizione dei luoghi antichi di Napoli Benedetto di Falco affermò la "... Sciopero benzinai, quando inizia e quali distributori potrebbero rimanere aperti Quando inizia e quanto dura lo sciopero Lo stop, ridotto da 60 a 48 ore, parte martedì 24 gennaio, alle 19 e termina alla stessa ora di giovedì 26 gennaio. Sono previste diverse articolazioni… Leggi ...Da stasera la serrata. Sfuma l’ultimo tentativo di accordo. Le associazioni: "Il governo nasconde le proprie responsabilità". Assicurato soltanto il numero minimo di erogatori self. E i consumatori an ...