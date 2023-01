Da Parigi – Trasferimenti | i Tigers rompono il contratto di Florian Thauvin

(Di martedì 24 gennaio 2023) 2023-01-23 20:56:01 L’autorevole L’Équipe: Ildi(29 anni) è scaduto inizialmente a giugno 2026, termina infine a gennaio 2023. In un comunicato diffuso lunedì sera, ihanno annunciato la fine dell’avventura dell’ex marsigliese in Messico. Diciotto mesi dopo il suo arrivo, il nazionale francese (10 presenze, un gol) è ora libero di impegnarsi dove vuole. “Il Club Tigres informa che è stata presa la decisione di interrompere il rapporto contrattuale con il giocatore, spiega questo comunicato stampa. Ringraziamoper l’impegno e la professionalità che ha dimostrato durante l’anno e mezzo che ha trascorso con noi e gli auguriamo molto successo nei suoi progetti futuri. » In 38 partite in Messico in tutte le competizioni, ...

I am Sport

... venerdì scorso, nell'ambito del processo sulle plusvalenze neidei calciatori e ... Rimangono più indietro Francoforte +0,46%,+0,52%, Madrid +0,28%, Londra +0,18%. Nell'energia ...Il che significa che presto, come in altre aree urbane più o meno ampie, daa Olbia, da ...in alcun modo la libertà di spostarsi in auto e nemmeno rischia di aumentare i tempi dei. ... Nuovo passo per il trasferimento di Merlino – – I am Sport Il titolo conquistato in Qatar ha riportato Lionel Messi al centro del mondo del pallone dopo una stagione, la sua prima a Parigi, passata piuttosto in sordina e che verrà ricordata per essere cominci ...Da sogno di scavezzacolli avventurieri e romantici a vetrina per le innovazioni tecnologiche più avanzate, la Dakar rimane una delle corse più fascinose del panorama motoristico mondiale. La storia e ...