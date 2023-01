Csm | dubbi sull’elezione del prof in quota Pd | “Non ha il titolo richiesto dalla Costituzione” Ma a giudicare sul suo caso sarà lui stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Cambio della guardia al Consiglio superiore della magistratura: martedì 24 gennaio si riunisce per la prima volta il nuovo plenum dell’organo di autogoverno, eletto a settembre nella componente togata (venti magistrati) e a gennaio in quella laica (dieci avvocati e docenti universitari). Si chiude così il mandato segnato dallo scandalo Palamara, che aveva costretto alle dimissioni sei consiglieri e minato alle fondamenta la credibilità dell’istituzione. “È stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l’hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare leonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è anche presidente di diritto del Csm, nella cerimonia di ...