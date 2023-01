Crozza veste i panni del Padrino e commenta l’arresto di Messina Denaro | “Per noi mafiosi c’è un unico covo sicuro…l’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo il lancio del personaggio di Carlo Nordio, Maurizio, che tornerà in onda con Fratelli didal 24 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+,del. Il boss si trova aredi Matteo, indossando anche il suo stesso outfit: “Il vero idolo è lui che per trent’anni ha fatto quello che ha voluto: si è pigliato la macchina in contanti, andava al supermercato a comperare il Dixan e nessuno ha mai detto niente. Per noic’è unsicuro: l’Italia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.