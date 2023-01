Cristiani africani massacrati | ma nessuno se ne interessa | la frustrata di Formigoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nigeria e Repubblica democratica del Congo: sono le terre d'Africa dove più violenta è la persecuzione contro i. Domenica scorsa in Nigeria è stato ucciso padre Isaac Achi, arso vivo nell'incendio provocato da una banda criminale che ha saccheggiato la sua canonica, mentre un altro sacerdote è rimasto ferito gravemente, e in un altro attacco cinque fedeli sono stati rapiti. Sempre domenica, nel nord-est della Repubblica democratica del Congo, è stata attaccata la comunità pentecostale. Una bomba lanciata contro una chiesa ha ucciso quattordici persone, tra cui anche bambini, e ne ha ferito trentanove. Sono gli ultimi episodi di una persecuzione anticristiana che va avanti da anni, nell'indifferenza del mondo. I responsabili sono per lo più gruppi jihadisti legati in vario modo alle centrali terroristiche islamiste, ma anche bande di predoni locali. La ...