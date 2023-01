Cresce l’appello ai cattolici e ai Popolari Scrive Merlo

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Con la crisi irreversibile del Pd e il ritorno di un tradizionale e sempre più burocratico partito di sinistra; con la difficoltà, al momento, di dare una piena e fattiva cittadinanza ad una “politica di centro” nel campo del centro destra e, in ultimo, con la necessità di ridare importanza e ruolo alle tradizionali culture politiche per riabilitare e nobilitare la stessa politica dopo la sbornia populista e anti politica, è gioco forza che la tradizione del cattolicesimo popolare e sociale ritorni protagonista. E questo non solo perché ha giocato un ruolo importante in tutti gli snodi più delicati della storia politica e democratica del nostro Paese ma anche, e soprattutto, perché questo filone ideale conserva tuttora una straordinaria attualità e modernità nella cittadella politica italiana. Di qui, forse, la motivazione che spiega i molteplici “appelli” rivolti ai ...