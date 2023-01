Cremonese-Inter | probabili formazioni e dove vederla

Calciomercato.com

La, con l'ok dell'proprietario del cartellino, sta per cedere il portiere Ionut Radu all'Auxerre in Francia. L'Udinese è sulle tracce del 18enne attaccante del Genk, Sekou Diawara: ...Brncic, l'approdo in Italia Nell'estate del 1998 Brncic si trasferisce in Italia, alla, ... Brncic all', Pirlo al Milan Dopo appena 4 presenze in sei mesi in A in maglia biancorossa, con ... Inter-Empoli, rivivi la MOVIOLA: espulso Skriniar. Barella salta la Cremonese | Serie A | Calciomercato.com Prima direzione in A nel 2023 per Rapuano, che gestisce la serata senza problemi. Timide proteste empolesi all’inizio, quando Mkhitaryan alza la gamba in area su Caputo che rientra in campo solo alcun ...Scopri le probabili formazioni di Cremonese-Inter match valido per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/23 ...