Cremlino | ' niente di buono' da fornitura Leopard a Kiev

Non verrà "di buono" dalla fornitura di carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. La fornitura, ha sottolineato Peskov, avrà

Non verrà "niente di buono" dalla fornitura di carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. (ANSA) ...«I Paesi europei che contribuiscono direttamente o indirettamente a inondare l’Ucraina di armi, ne sono responsabili, e a pagare per questo pseudo-sostegno ...